Sika Aktie

Sika für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922

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Frühes Investment 17.07.2026 10:03:58

SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sika von vor 10 Jahren eingefahren

SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sika von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sika-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Sika-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Sika-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 69,85 CHF. Bei einem Sika-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,316 Sika-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 287,76 CHF, da sich der Wert eines Sika-Papiers am 16.07.2026 auf 159,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 128,78 Prozent vermehrt.

Sika wurde am Markt mit 25,93 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sika AG

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