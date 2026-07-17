Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Frühes Investment
|
17.07.2026 10:03:58
SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sika von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Sika-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Sika-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 69,85 CHF. Bei einem Sika-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,316 Sika-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 287,76 CHF, da sich der Wert eines Sika-Papiers am 16.07.2026 auf 159,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 128,78 Prozent vermehrt.
Sika wurde am Markt mit 25,93 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Sika AG
Nachrichten zu Sika AG
|
17.07.26
|Handel in Zürich: SMI notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
17.07.26
|SIX-Handel: SMI am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
17.07.26
|Börse Zürich in Grün: SMI bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
16.07.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
15.07.26