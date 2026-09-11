Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Profitables Sika-Investment?
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11.09.2026 10:03:35
SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sika-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 11.09.2016 wurden Sika-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Sika-Aktie bei 78,62 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Sika-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,272 Sika-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (185,30 CHF), wäre das Investment nun 235,70 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +135,70 Prozent.
Sika war somit zuletzt am Markt 30,17 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sika AG
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