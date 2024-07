SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sika-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Sika-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Sika-Papiers betrug an diesem Tag 153,30 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sika-Aktie investiert, befänden sich nun 0,652 Sika-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Sika-Anteile wären am 11.07.2024 171,10 CHF wert, da der Schlussstand 262,30 CHF betrug. Die Steigerung von 100 CHF zu 171,10 CHF entspricht einer Performance von +71,10 Prozent.

Der Börsenwert von Sika belief sich zuletzt auf 41,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at