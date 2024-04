SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sika-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Sika-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 05.04.2023 wurde das Sika-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Sika-Papier an diesem Tag 234,70 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sika-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,261 Sika-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.04.2024 gerechnet (268,90 CHF), wäre das Investment nun 1 145,72 CHF wert. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 145,72 CHF entspricht einer Performance von +14,57 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Sika eine Börsenbewertung in Höhe von 42,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at