Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Frühe Investition
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18.09.2026 10:04:01
SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sika-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Sika-Aktie statt. Der Schlusskurs des Sika-Papiers betrug an diesem Tag 182,60 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,476 Sika-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 184,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 011,50 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,15 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Sika belief sich zuletzt auf 29,35 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sika AG
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