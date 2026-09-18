Sika Aktie

Sika für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 18.09.2026 10:04:01

SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sika-Investment von vor einem Jahr eingefahren

SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sika-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Sika-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Sika-Aktie statt. Der Schlusskurs des Sika-Papiers betrug an diesem Tag 182,60 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,476 Sika-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 184,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 011,50 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,15 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Sika belief sich zuletzt auf 29,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Sika AG

Nachrichten zu Sika AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Sika AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sika AG 192,25 -1,21% Sika AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:07 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Großer Verfallstag: ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen