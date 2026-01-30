Sika Aktie

Profitables Sika-Investment? 30.01.2026 10:03:53

SMI-Papier Sika-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sika von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sika-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Sika-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Sika-Anteile 60,95 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Sika-Aktie investiert hat, hat nun 16,407 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.01.2026 gerechnet (148,60 CHF), wäre das Investment nun 2 438,06 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 143,81 Prozent angewachsen.

Sika war somit zuletzt am Markt 23,77 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Sika AG

