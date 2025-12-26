Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Sika-Investition im Blick
|
26.12.2025 10:03:34
SMI-Papier Sika-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sika von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurde das Sika-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 237,70 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sika-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,421 Sika-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Sika-Papiers auf 161,70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68,03 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 31,97 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Sika eine Börsenbewertung in Höhe von 25,95 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Sika AG
Aktien in diesem Artikel
|Sika AG
|173,50
|-0,14%