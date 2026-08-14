SMI-Papier Sika-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sika-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sika-Aktien verdienen können.

Die Sika-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Sika-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 77,67 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 128,755 Sika-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 191,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 611,58 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 146,12 Prozent vermehrt.

Alle Sika-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31,00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at