Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Sika-Investmentbeispiel
|
06.03.2026 10:03:46
SMI-Papier Sika-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sika-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Sika-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 238,30 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,420 Sika-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 05.03.2026 61,73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 147,10 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 38,27 Prozent.
Alle Sika-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,32 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Sika AG
Nachrichten zu Sika AG
|
06.03.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
06.03.26
|Handel in Zürich: SMI notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
06.03.26
|SLI aktuell: SLI am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.03.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|Börse Zürich: SMI schwächelt am Freitagmittag (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
06.03.26
|Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI fällt letztendlich (finanzen.at)
Analysen zu Sika AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sika AG
|158,40
|-2,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.