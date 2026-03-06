SMI-Papier Sika-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sika-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Sika eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Sika-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 238,30 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,420 Sika-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 05.03.2026 61,73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 147,10 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 38,27 Prozent.

Alle Sika-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at