Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
14.11.2025 10:03:43
SMI-Papier Sika-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sika von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Sika-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Sika-Papier bei 237,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Sika-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,421 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Sika-Aktie auf 155,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 65,43 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34,57 Prozent verringert.
Alle Sika-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,31 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Sika AG
