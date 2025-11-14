Sika Aktie

WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922

Frühes Investment 14.11.2025 10:03:43

SMI-Papier Sika-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sika von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Sika eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Sika-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Sika-Papier bei 237,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Sika-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,421 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Sika-Aktie auf 155,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 65,43 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34,57 Prozent verringert.

Alle Sika-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Sika AG

