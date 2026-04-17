Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Sika-Investmentbeispiel
|
17.04.2026 10:03:58
SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sika von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Sika-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 270,70 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Sika-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,369 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 16.04.2026 55,63 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 150,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 44,37 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Sika eine Börsenbewertung in Höhe von 23,84 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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