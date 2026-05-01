SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sika von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Sika eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Sika-Papier via Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Sika-Aktie 205,80 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Sika-Aktie investierten, hätten nun 48,591 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.04.2026 auf 143,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 982,51 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 30,17 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Sika belief sich zuletzt auf 22,96 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at