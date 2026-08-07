Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Langfristige Anlage
|
07.08.2026 10:03:56
SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sika-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 07.08.2021 wurde die Sika-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Sika-Aktie 322,30 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Sika-Aktie investiert hat, hat nun 3,103 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 593,55 CHF, da sich der Wert eines Sika-Papiers am 06.08.2026 auf 191,30 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 40,65 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Sika bezifferte sich zuletzt auf 31,35 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sika AG
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