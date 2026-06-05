Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Rentable Sika-Anlage?
|
05.06.2026 10:03:53
SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sika von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde die Sika-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 255,50 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sika-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,914 Sika-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.06.2026 auf 149,55 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 585,32 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 41,47 Prozent abgenommen.
Der Sika-Wert an der Börse wurde auf 24,21 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Sika AG
Nachrichten zu Sika AG
|
04.06.26
|Zuversicht in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels stärker (finanzen.at)
|
04.06.26
|SMI aktuell: SMI letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.06.26
|Verluste in Zürich: So steht der SLI mittags (finanzen.at)
|
03.06.26
|SIX-Handel SMI am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
02.06.26
|Stabiler Handel: SMI bewegt sich schlussendlich seitwärts (finanzen.at)
|
02.06.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
02.06.26
|SLI-Handel aktuell: SLI mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.06.26
|Börse Zürich in Grün: SMI zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)