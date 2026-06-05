Sika Aktie

Sika für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922

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Rentable Sika-Anlage? 05.06.2026 10:03:53

SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sika von vor 3 Jahren bedeutet

SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sika von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Sika-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die Sika-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 255,50 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sika-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,914 Sika-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.06.2026 auf 149,55 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 585,32 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 41,47 Prozent abgenommen.

Der Sika-Wert an der Börse wurde auf 24,21 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sika AG

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