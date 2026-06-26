Sika Aktie

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WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922

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Sika-Investment 26.06.2026 10:03:50

SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sika von vor einem Jahr bedeutet

SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sika von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Sika-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die Sika-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Sika-Papiers betrug an diesem Tag 215,50 CHF. Bei einem Sika-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,640 Sika-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Sika-Papiers auf 168,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 779,58 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 22,04 Prozent.

Insgesamt war Sika zuletzt 26,44 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sika AG

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