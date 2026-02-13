SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sika-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Sika gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Sika-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Sika-Papiers betrug an diesem Tag 257,10 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,389 Sika-Anteilen. Die gehaltenen Sika-Papiere wären am 12.02.2026 60,91 CHF wert, da der Schlussstand 156,60 CHF betrug. Aus 100 CHF wurden somit 60,91 CHF, was einer negativen Performance von 39,09 Prozent entspricht.

Der Sika-Wert an der Börse wurde auf 25,26 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at