Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Lukratives Sika-Investment?
|
13.02.2026 10:03:58
SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sika-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Sika-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Sika-Papiers betrug an diesem Tag 257,10 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,389 Sika-Anteilen. Die gehaltenen Sika-Papiere wären am 12.02.2026 60,91 CHF wert, da der Schlussstand 156,60 CHF betrug. Aus 100 CHF wurden somit 60,91 CHF, was einer negativen Performance von 39,09 Prozent entspricht.
Der Sika-Wert an der Börse wurde auf 25,26 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Sika AG
Nachrichten zu Sika AG
|
17:58
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: SLI mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Aufschläge in Zürich: So steht der SMI aktuell (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:29