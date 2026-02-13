Sika Aktie

Sika für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Sika-Investment? 13.02.2026 10:03:58

SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sika-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sika-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Sika gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Sika-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Sika-Papiers betrug an diesem Tag 257,10 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,389 Sika-Anteilen. Die gehaltenen Sika-Papiere wären am 12.02.2026 60,91 CHF wert, da der Schlussstand 156,60 CHF betrug. Aus 100 CHF wurden somit 60,91 CHF, was einer negativen Performance von 39,09 Prozent entspricht.

Der Sika-Wert an der Börse wurde auf 25,26 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Sika AG

Nachrichten zu Sika AG

mehr Nachrichten