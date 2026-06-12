SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sika-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Sika-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Sika-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Sika-Papier bei 294,10 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Sika-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,002 Sika-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.06.2026 auf 146,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 981,30 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 50,19 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Sika eine Marktkapitalisierung von 23,99 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at