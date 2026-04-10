Sika Aktie

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WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922

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Lohnende Sika-Anlage? 10.04.2026 10:03:36

SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sika von vor 3 Jahren angefallen

SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sika von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Sika-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 10.04.2023 wurde das Sika-Papier an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 230,70 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 43,346 Sika-Aktien. Die gehaltenen Sika-Aktien wären am 09.04.2026 5 914,61 CHF wert, da der Schlussstand 136,45 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 40,85 Prozent.

Sika markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sika AG

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