SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sika von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Sika eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Sika-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 206,40 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 48,450 Sika-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 461,24 CHF, da sich der Wert eines Sika-Anteils am 23.07.2026 auf 154,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 25,39 Prozent eingebüßt.

Sika wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,28 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at