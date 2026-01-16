SMI-Papier Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Sonova-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Sonova-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Sonova-Aktie bei 303,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Sonova-Aktie investiert hätte, hätte er nun 32,916 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 261,36 CHF, da sich der Wert eines Sonova-Papiers am 15.01.2026 auf 220,60 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27,39 Prozent verringert.

Sonova wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,22 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at