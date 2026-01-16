Sonova Aktie

Sonova für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 16.01.2026 10:03:45

SMI-Papier Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Papier Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Sonova-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Sonova-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Sonova-Aktie bei 303,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Sonova-Aktie investiert hätte, hätte er nun 32,916 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 261,36 CHF, da sich der Wert eines Sonova-Papiers am 15.01.2026 auf 220,60 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27,39 Prozent verringert.

Sonova wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,22 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Sonova Holding AG

Nachrichten zu Sonova AG

mehr Nachrichten