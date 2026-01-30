SMI-Papier Sonova-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sonova von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Sonova-Investment gewesen.

Am 30.01.2021 wurden Sonova-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Sonova-Anteile 215,40 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,643 Sonova-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.01.2026 auf 210,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 977,25 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 2,27 Prozent gleich.

Sonova wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,61 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at