SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Swiss Life eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Swiss Life-Papier statt. Zum Handelsende standen Swiss Life-Anteile an diesem Tag bei 521,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,186 Swiss Life-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 341,52 CHF, da sich der Wert eines Swiss Life-Papiers am 17.08.2023 auf 539,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 3,42 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Swiss Life zuletzt 15,40 Mrd. CHF wert. Swiss Life-Anteile wurde am 20.10.2000 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Swiss Life-Aktie wurde der Erstkurs mit 56,10 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at