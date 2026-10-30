SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Swiss Life-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Swiss Life-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Swiss Life-Anteile bei 257,58 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3,882 Swiss Life-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (958,20 CHF), wäre das Investment nun 3 720,00 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +272,00 Prozent.

Swiss Life erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,90 Mrd. CHF. Am 20.10.2000 wurden Swiss Life-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs der Swiss Life-Aktie lag beim Börsengang bei 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at