Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|Swiss Life-Anlage unter der Lupe
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18.09.2026 10:04:01
SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Swiss Life-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 569,80 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swiss Life-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,755 Swiss Life-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 935,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 641,98 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 64,20 Prozent vermehrt.
Swiss Life war somit zuletzt am Markt 24,96 Mrd. CHF wert. Das Börsendebüt der Swiss Life-Papiere fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Swiss Life-Papiers auf 56,10 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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