Swiss Life Aktie

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WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

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Swiss Life-Anlage unter der Lupe 18.09.2026 10:04:01

SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 3 Jahren abgeworfen

SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Swiss Life-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Swiss Life-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 569,80 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swiss Life-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,755 Swiss Life-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 935,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 641,98 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 64,20 Prozent vermehrt.

Swiss Life war somit zuletzt am Markt 24,96 Mrd. CHF wert. Das Börsendebüt der Swiss Life-Papiere fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Swiss Life-Papiers auf 56,10 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Swiss Life

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