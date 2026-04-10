SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swiss Life-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Swiss Life-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Swiss Life-Papier bei 475,90 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,013 Swiss Life-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 906,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 037,61 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 90,38 Prozent.

Am Markt war Swiss Life jüngst 24,95 Mrd. CHF wert. Der erste Handelstag der Swiss Life-Papiere an der Börse SWX war der 20.10.2000. Der Erstkurs des Swiss Life-Anteils belief sich damals auf 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at