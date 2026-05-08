SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Swiss Life-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 08.05.2021 wurde die Swiss Life-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Swiss Life-Aktie bei 459,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Swiss Life-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,217 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 196,52 CHF, da sich der Wert eines Swiss Life-Papiers am 07.05.2026 auf 903,60 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 96,52 Prozent angezogen.

Insgesamt war Swiss Life zuletzt 25,54 Mrd. CHF wert. Die Swiss Life-Aktie wurde am 20.10.2000 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Swiss Life-Anteilsschein bei 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at