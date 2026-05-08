Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Swiss Life-Investment? 08.05.2026 10:03:59

SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren eingefahren

SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Swiss Life-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 08.05.2021 wurde die Swiss Life-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Swiss Life-Aktie bei 459,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Swiss Life-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,217 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 196,52 CHF, da sich der Wert eines Swiss Life-Papiers am 07.05.2026 auf 903,60 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 96,52 Prozent angezogen.

Insgesamt war Swiss Life zuletzt 25,54 Mrd. CHF wert. Die Swiss Life-Aktie wurde am 20.10.2000 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Swiss Life-Anteilsschein bei 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Swiss Life

Nachrichten zu Swiss Life AG (N)

mehr Nachrichten