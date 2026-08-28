Swiss Life Aktie

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WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

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Investmentbeispiel 28.08.2026 10:03:39

SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren eingefahren

SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Swiss Life-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Swiss Life-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Swiss Life-Papier 484,60 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swiss Life-Aktie investiert, befänden sich nun 2,064 Swiss Life-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 917,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 893,93 CHF wert. Mit einer Performance von +89,39 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Swiss Life-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,23 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Swiss Life-Anteils fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Ein Swiss Life-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Swiss Life

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