Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|Swiss Life-Anlage
|
07.08.2026 10:03:56
SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Swiss Life-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 220,52 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swiss Life-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,535 Swiss Life-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 954,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 4 328,94 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +332,89 Prozent.
Insgesamt war Swiss Life zuletzt 25,90 Mrd. CHF wert. Swiss Life-Anteile wurde am 20.10.2000 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Swiss Life-Papiers lag damals bei 56,10 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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