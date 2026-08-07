SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Swiss Life-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Swiss Life-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 220,52 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swiss Life-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,535 Swiss Life-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 954,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 4 328,94 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +332,89 Prozent.

Insgesamt war Swiss Life zuletzt 25,90 Mrd. CHF wert. Swiss Life-Anteile wurde am 20.10.2000 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Swiss Life-Papiers lag damals bei 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at