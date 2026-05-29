Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

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Profitables Swiss Life-Investment? 29.05.2026 10:03:53

SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swiss Life-Aktie gebracht.

Am 26.05.2023 wurden Swiss Life-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Swiss Life-Aktie bei 532,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Swiss Life-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,188 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.05.2026 auf 849,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 159,60 CHF wert. Damit wäre die Investition um 59,60 Prozent gestiegen.

Swiss Life war somit zuletzt am Markt 24,31 Mrd. CHF wert. Das Börsendebüt der Swiss Life-Aktie fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die Swiss Life-Aktie bei 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Swiss Life

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