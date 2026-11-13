SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swiss Life-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Swiss Life-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Swiss Life-Aktie bei 557,40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Swiss Life-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,179 Swiss Life-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 984,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 176,68 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 76,68 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Swiss Life belief sich jüngst auf 26,43 Mrd. CHF. Am 20.10.2000 wurden Swiss Life-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des Swiss Life-Papiers lag beim Börsengang bei 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at