Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|Profitable Swiss Life-Investition?
|
13.11.2026 10:03:46
SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Swiss Life-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Swiss Life-Aktie bei 557,40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Swiss Life-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,179 Swiss Life-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 984,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 176,68 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 76,68 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Swiss Life belief sich jüngst auf 26,43 Mrd. CHF. Am 20.10.2000 wurden Swiss Life-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des Swiss Life-Papiers lag beim Börsengang bei 56,10 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Swiss Life AG (N)
|
13.11.26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.11.26
|SMI aktuell: So steht der SMI nachmittags (finanzen.at)
|
13.11.26
|Börse Zürich in Rot: SLI fällt nachmittags (finanzen.at)
|
13.11.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
13.11.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI fällt (finanzen.at)
|
13.11.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
12.11.26
|Börse Zürich: SMI zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
11.11.26
|Pluszeichen in Zürich: SMI zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Life AG (N)
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Life AG (N)
|1 076,00
|1,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.