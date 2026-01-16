Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Swiss Life-Einstieg? 16.01.2026 10:03:45

SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Swiss Life-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 16.01.2021 wurde die Swiss Life-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Swiss Life-Aktie 432,90 CHF wert. Bei einem Swiss Life-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,100 Swiss Life-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Swiss Life-Anteile wären am 15.01.2026 20 069,30 CHF wert, da der Schlussstand 868,80 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 100,69 Prozent angezogen.

Alle Swiss Life-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,53 Mrd. CHF. Das Swiss Life-Papier wurde am 20.10.2000 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Die Swiss Life-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Swiss Life

Nachrichten zu Swiss Life AG (N)

mehr Nachrichten

Analysen zu Swiss Life AG (N)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Swiss Life AG (N) 936,40 0,04% Swiss Life AG (N)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:15 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.