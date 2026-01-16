SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Swiss Life-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 16.01.2021 wurde die Swiss Life-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Swiss Life-Aktie 432,90 CHF wert. Bei einem Swiss Life-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,100 Swiss Life-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Swiss Life-Anteile wären am 15.01.2026 20 069,30 CHF wert, da der Schlussstand 868,80 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 100,69 Prozent angezogen.

Alle Swiss Life-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,53 Mrd. CHF. Das Swiss Life-Papier wurde am 20.10.2000 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Die Swiss Life-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at