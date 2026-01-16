Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|Lohnender Swiss Life-Einstieg?
|
16.01.2026 10:03:45
SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 16.01.2021 wurde die Swiss Life-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Swiss Life-Aktie 432,90 CHF wert. Bei einem Swiss Life-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,100 Swiss Life-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Swiss Life-Anteile wären am 15.01.2026 20 069,30 CHF wert, da der Schlussstand 868,80 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 100,69 Prozent angezogen.
Alle Swiss Life-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,53 Mrd. CHF. Das Swiss Life-Papier wurde am 20.10.2000 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Die Swiss Life-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 56,10 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Swiss Life AG (N)
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Life AG (N)
|936,40
|0,04%
