SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Life von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Swiss Life-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Swiss Life-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Swiss Life-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 233,13 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Swiss Life-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 42,894 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 11.06.2026 36 605,57 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 853,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 266,06 Prozent vermehrt.

Swiss Life wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23,81 Mrd. CHF gelistet. Die Erstnotiz des Swiss Life-Papiers fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Swiss Life-Papiers lag beim Börsengang bei 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at