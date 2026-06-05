SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Life von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Swiss Life-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 05.06.2021 wurden Swiss Life-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 460,80 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,170 Swiss Life-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.06.2026 auf 838,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 820,31 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +82,03 Prozent.

Swiss Life war somit zuletzt am Markt 23,19 Mrd. CHF wert. Swiss Life-Papiere wurden am 20.10.2000 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs der Swiss Life-Aktie belief sich damals auf 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at