SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Life von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Swiss Life-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Swiss Life-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 583,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Swiss Life-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,714 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.04.2024 auf 612,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 049,37 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,94 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Swiss Life zuletzt 17,93 Mrd. CHF wert. Das Börsendebüt der Swiss Life-Aktie fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Swiss Life-Papiers auf 56,10 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at