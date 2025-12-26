Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

Langfristige Investition 26.12.2025 10:03:34

SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Life von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Swiss Life-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Swiss Life-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Swiss Life-Papier 261,52 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,382 Swiss Life-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.12.2025 gerechnet (920,00 CHF), wäre die Investition nun 351,78 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +251,78 Prozent.

Alle Swiss Life-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,90 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Swiss Life-Aktie fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Die Swiss Life-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Swiss Life

