Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|Rentabler Swiss Life-Einstieg?
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27.11.2026 10:03:44
SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Life von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Swiss Life-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 272,47 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swiss Life-Aktie investiert, befänden sich nun 36,702 Swiss Life-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Swiss Life-Papiers auf 972,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35 703,53 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 257,04 Prozent gesteigert.
Swiss Life wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,90 Mrd. CHF gelistet. Die Swiss Life-Aktie ging am 20.10.2000 an die Börse SWX. Die Swiss Life-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 56,10 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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