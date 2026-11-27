Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swiss Life-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Swiss Life-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 272,47 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swiss Life-Aktie investiert, befänden sich nun 36,702 Swiss Life-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Swiss Life-Papiers auf 972,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35 703,53 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 257,04 Prozent gesteigert.

Swiss Life wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,90 Mrd. CHF gelistet. Die Swiss Life-Aktie ging am 20.10.2000 an die Börse SWX. Die Swiss Life-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at