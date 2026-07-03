Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

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Swiss Life-Anlage unter der Lupe 03.07.2026 10:04:07

SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren verdient

SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Swiss Life-Investment verdienen können.

Das Swiss Life-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 455,10 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Swiss Life-Aktie investierten, hätten nun 21,973 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.07.2026 gerechnet (896,40 CHF), wäre das Investment nun 19 696,77 CHF wert. Mit einer Performance von +96,97 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Swiss Life betrug jüngst 24,83 Mrd. CHF. Die Swiss Life-Aktie wurde am 20.10.2000 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Swiss Life-Aktie auf 56,10 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Swiss Life

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