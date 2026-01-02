Swiss Life Aktie

Swiss Life-Anlage im Blick 02.01.2026 10:03:35

SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Life von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Swiss Life eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Swiss Life-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 699,60 CHF. Bei einem Swiss Life-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,143 Swiss Life-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131,05 CHF, da sich der Wert eines Swiss Life-Papiers am 30.12.2025 auf 916,80 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 31,05 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Swiss Life eine Marktkapitalisierung von 25,81 Mrd. CHF. Am 20.10.2000 wurden Swiss Life-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des Swiss Life-Papiers lag beim Börsengang bei 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Swiss Life

