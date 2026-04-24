Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|Hochrechnung
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24.04.2026 10:03:40
SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Life von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde die Swiss Life-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 799,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Swiss Life-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,252 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Swiss Life-Papiers auf 937,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 172,97 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 17,30 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Swiss Life einen Börsenwert von 26,22 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Swiss Life-Anteile an der Börse SWX war der 20.10.2000. Den ersten Handelstag begann der Swiss Life-Anteilsschein bei 56,10 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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