SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Life von vor einem Jahr verdient

Am 19.06.2025 wurde das Swiss Life-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 800,20 CHF. Bei einem Swiss Life-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,125 Swiss Life-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 108,87 CHF, da sich der Wert eines Swiss Life-Anteils am 18.06.2026 auf 871,20 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,87 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Life belief sich zuletzt auf 24,48 Mrd. CHF. Am 20.10.2000 wurden Swiss Life-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des Swiss Life-Papiers lag beim Börsengang bei 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at