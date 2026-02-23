Swiss Re Aktie

Swiss Re Aktie

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

Swiss Re-Investition im Blick 23.02.2026 10:04:23

SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Swiss Re-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Swiss Re-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Swiss Re-Papier bei 90,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 111,111 Swiss Re-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 355,56 CHF, da sich der Wert eines Swiss Re-Anteils am 20.02.2026 auf 129,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 43,56 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Swiss Re eine Börsenbewertung in Höhe von 35,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Swiss Re

Nachrichten zu Swiss Re AG

