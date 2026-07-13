Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Frühe Investition
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13.07.2026 10:04:05
SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Re-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 13.07.2016 wurde die Swiss Re-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 84,15 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,884 Swiss Re-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Swiss Re-Aktie auf 132,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 575,76 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57,58 Prozent angezogen.
Insgesamt war Swiss Re zuletzt 39,14 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Swiss Re
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