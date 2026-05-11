SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Re-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 11.05.2021 wurde das Swiss Re-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 86,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Swiss Re-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,561 Swiss Re-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Swiss Re-Aktie auf 123,45 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 427,17 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 42,72 Prozent angewachsen.

Am Markt war Swiss Re jüngst 36,44 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at