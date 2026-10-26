Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Lohnender Swiss Re-Einstieg?
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26.10.2026 10:04:08
SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Re-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Swiss Re-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 83,98 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,908 Swiss Re-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (154,45 CHF), wäre die Investition nun 1 839,13 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 83,91 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Swiss Re belief sich jüngst auf 45,58 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Swiss Re
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