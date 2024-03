SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Re von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Swiss Re-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Swiss Re-Aktie betrug an diesem Tag 81,45 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swiss Re-Aktie investiert, befänden sich nun 1,228 Swiss Re-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Swiss Re-Papiere wären am 22.03.2024 141,93 CHF wert, da der Schlussstand 115,60 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +41,93 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Re belief sich zuletzt auf 33,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at