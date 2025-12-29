Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Lohnende Swiss Re-Anlage?
|
29.12.2025 10:03:51
SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Re-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Swiss Re-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Swiss Re-Anteile bei 99,70 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Swiss Re-Aktie investierten, hätten nun 10,030 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 132,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 330,99 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,10 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 36,56 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Bildquelle: Swiss Re
Analysen zu Swiss Re AGmehr Analysen
|17.12.25
|Swiss Re Neutral
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|143,10
|0,03%