SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Swiss Re-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 16.02.2021 wurde das Swiss Re-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 84,46 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,840 Swiss Re-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 129,45 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 532,68 CHF wert. Mit einer Performance von +53,27 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Re belief sich zuletzt auf 35,67 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at