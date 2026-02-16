Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Swiss Re-Performance
|
16.02.2026 10:03:48
SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 16.02.2021 wurde das Swiss Re-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 84,46 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,840 Swiss Re-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 129,45 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 532,68 CHF wert. Mit einer Performance von +53,27 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Swiss Re belief sich zuletzt auf 35,67 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Swiss Re
Analysen zu Swiss Re AG
|30.01.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.01.26
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|141,40
|-0,39%
