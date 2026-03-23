Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Swiss Re-Performance im Blick
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23.03.2026 10:04:34
SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Re von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Swiss Re-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Swiss Re-Anteile bei 90,55 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Swiss Re-Aktie investierten, hätten nun 1,104 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 128,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 141,36 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,36 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Swiss Re zuletzt 37,81 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Swiss Re
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