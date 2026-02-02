Swiss Re Aktie

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

Profitable Swiss Re-Investition? 02.02.2026 10:04:30

SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swiss Re von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swiss Re von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Swiss Re-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Swiss Re-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Swiss Re-Aktie bei 139,40 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Swiss Re-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 71,736 Swiss Re-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Swiss Re-Papiers auf 123,45 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 855,81 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,44 Prozent verringert.

Swiss Re markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 34,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Swiss Re

30.01.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
26.01.26 Swiss Re Neutral UBS AG
22.01.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Swiss Re Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.01.26 Swiss Re Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Swiss Re AG 135,70 0,63% Swiss Re AG

