SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel wäre eine Investition in Swiss Re von vor einem Jahr heute wert

Rentabler Swiss Re-Einstieg? 05.01.2026 10:03:53

Vor Jahren in Swiss Re eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Swiss Re-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Swiss Re-Papier bei 132,70 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Swiss Re-Aktie investiert hat, hat nun 7,536 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (132,85 CHF), wäre die Investition nun 1 001,13 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,11 Prozent vermehrt.

Am Markt war Swiss Re jüngst 36,61 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Swiss Re

